Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С Украины в суде США попытается взыскать 144 миллиона долларов "Татнефть"

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 1

украина сша татарстан нефть
С Украины в суде США попытается взыскать 144 миллиона долларов "Татнефть"

«Татнефть» подала в американский суд иск о принудительном взыскании с Украины 144 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Ходатайство направлено в федеральный окружной суд по округу Колумбия. Истец просит обязать Украину исполнить арбитражное решение от 29 июля 2014 года. 

«Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму 144 миллиона долларов стало нарушение Украиной двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение "Татнефти" его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ», — отмечается в сообщении. 

Решение было принято на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в Париже составом из трех арбитров по результатам рассмотрения иска «Татнефти», касающегося вооруженного захвата в октябре 2007 года «Укртатнафты», владеющей нефтеперерабатывающим заводом. 

В «Татнефти» настаивают на том, что в результате последовавшей за этим «серии юридических приемов и судебных процессов» со стороны украинских госорганов российская компания лишилась акций «Укртатнафты». Ценные бумаги перешли в собственность группы «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. 

В релизе отмечается, что поданное ходатайство в американский суд «направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств». 

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно. «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Отметим, что это не единственный подобный иск - правда, не к Фемиде США обращались бывшие республики СССР, борясь за денежку меж собой...

Руководство российского газового монополиста 17 января выставило украинскому "Нафтогазу" счет в размере 5,3 млрд долларов на оплату не выбранного во втором - четвертом кварталах 2016 года газа. При этом в Москве настаивают на том, чтобы счет был оплачен в течение десяти дней, передает РБК со ссылкой на пресс-релиз российской компании. 

Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. "Год закончился, вот и выставляем счет", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов. 

Он уточнил, что в первом квартале 2016 года для "Нафтогаза" действовали условия "зимнего пакета" продаж газа и соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие "бери или плати" к поставкам газа на Украине не применялось. 

Официальный представитель Алексея Миллера напомнил, что 29 сентября 2015 года в целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года был подписан обязывающий протокол между Минэнерго Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и соответствующее дополнение N35 к контракту на поставку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Соглашение заключалось на зиму 2016 года исходя из необходимости создания условий бесперебойного транзита российского газа в Европу.  

Новости по теме:

Иск по "делу ЮКОСа" на 13 млрд долларов принял швейцарский арбитраж

Газпром требует с Украины более пяти миллиардов долларов за "не выбранный" газ 

Из проекта доклада МВФ об Украине: мегакоррупция и клановое управление страной 

Украина как государство задолжала за год другим государствам на 5,5 млрд долларов больше 

Запрос США на экстрадицию буржуя Фирташа удовлетворила Австрия, но он задержан по запросу из Испании 

Сырьевую империю обязали выплатить компенсации Сергею Удальцову, Льву Пономарёву и другим оппозиционерам 




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Да конечно написал 03.04.2017 19:54
Все действия с российской стороны направлены на то , чтобы всеми доступными средствами притормозить развитие Украины и успешные реформы. У Украины две основные проблемы. Мало денег и планы кремля по уничтожению страны. По сути проблема одна - Россия.
А тем временем сегодня совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.
И Гройсман подтверждает рост экономики на 5% годовых.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С Украины в суде США попытается взыскать 144 миллиона долларов "Татнефть" (1)
Находка в электродепо "Варшавском" оказалась не бомбой, а личными вещами (4)
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Петербурга (3)
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (171)
И татарский вдруг премьер дал российскому пример (0)
Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете (6)
В Турции 47 тысяч человек остаются в тюрьмах по подозрению в связях с Гюленом (2)
Роснефть пообещала направить на дивиденды 35% прибыли по МСФО (0)
Силовигархии не удалось ради своих прибылей столкнуть Росгвардию и дальнобоев в Дагестане (2)
Австралийский-то премьер дал российскому пример! (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Для "Бритиш Петролеум" Кадыров - никто...
Максим Калашников Максим Калашников: КОВАРНЫЙ ПИТЕРСКИЙ ВЗРЫВ
Дарья Митина Дарья Митина: Ленинград
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На зверства следует отвечать зверствами в их же духе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Досадная ошибка, точнее описка
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss