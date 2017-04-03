С Украины в суде США попытается взыскать 144 миллиона долларов "Татнефть"

«Татнефть» подала в американский суд иск о принудительном взыскании с Украины 144 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Ходатайство направлено в федеральный окружной суд по округу Колумбия. Истец просит обязать Украину исполнить арбитражное решение от 29 июля 2014 года.

«Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму 144 миллиона долларов стало нарушение Украиной двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение "Татнефти" его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ», — отмечается в сообщении.

Решение было принято на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в Париже составом из трех арбитров по результатам рассмотрения иска «Татнефти», касающегося вооруженного захвата в октябре 2007 года «Укртатнафты», владеющей нефтеперерабатывающим заводом.

В «Татнефти» настаивают на том, что в результате последовавшей за этим «серии юридических приемов и судебных процессов» со стороны украинских госорганов российская компания лишилась акций «Укртатнафты». Ценные бумаги перешли в собственность группы «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского.

В релизе отмечается, что поданное ходатайство в американский суд «направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств».

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно. «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Отметим, что это не единственный подобный иск - правда, не к Фемиде США обращались бывшие республики СССР, борясь за денежку меж собой...

Руководство российского газового монополиста 17 января выставило украинскому "Нафтогазу" счет в размере 5,3 млрд долларов на оплату не выбранного во втором - четвертом кварталах 2016 года газа. При этом в Москве настаивают на том, чтобы счет был оплачен в течение десяти дней, передает РБК со ссылкой на пресс-релиз российской компании.

Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. "Год закончился, вот и выставляем счет", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов.

Он уточнил, что в первом квартале 2016 года для "Нафтогаза" действовали условия "зимнего пакета" продаж газа и соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие "бери или плати" к поставкам газа на Украине не применялось.

Официальный представитель Алексея Миллера напомнил, что 29 сентября 2015 года в целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года был подписан обязывающий протокол между Минэнерго Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и соответствующее дополнение N35 к контракту на поставку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Соглашение заключалось на зиму 2016 года исходя из необходимости создания условий бесперебойного транзита российского газа в Европу.

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