Первый питерский теракт по старой схеме

Путин заявил, что сейчас правоохранители рассматривают три версии взрывов в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс». Глава государства уточнил, что речь идет не только о терроризме. По его словам, также рассматриваются бытовые и криминальные версии, но в первую очередь – версия о теракте.

Мне вот даже интересно - какая "бытовая версия"? Взрыв бытового газа, которого там нет? Ну что ж, в свое время правоохранители отрабатывали версию взрыва газа в негазифицированном доме, с них станется...

Кажется, верховный главнокомандующий просто растерялся. Чего в этой должности позволять себе никак нельзя. Или так и было задумано?

Теракт в Питере - это вообще впервые. Почему-то всегда террористы обходили город на Неве, может, из уважения к Путину, может еще из каких-то соображений. Я бы от этого и отталкивался: почему именно в Санкт-Петербурге?

Потому что все остальное в целом похоже на прежние российские теракты: ни требований террористов, ни персонализации. По принципу "угадай, чего мы хотим". Сейчас принято вспоминать про ИГИЛ, раньше про чеченцев. Но уверенной авторизации так и не было, кажется, ни разу. Это самое загадочное в российских терактах - дело это опасное, хлопотное и дорогое, а никогда не знаешь, чего, собственно, хотели эти террористы?

Вторая особенность терроризма в РФ - это полная бессмысленность в массовом убийстве простых граждан, особенно в метро, где ездят именно самые простые люди.

Во-первых, властям в РФ глубоко наплевать на граждан. Они это не раз доказывали и доказывают постоянно. А во вторых, допустим, во Франции или Англии граждане могут гипотетически испугаться и выйти на улицы с какими-нибудь требованиями. А кого в России волнуют требования граждан? Убивать бесправных людей, чтобы воздействовать на власть - это абсолютно бессмысленно.

Представляю себе, если граждане вдруг возмутятся терактами и выйдут на улицы с требованием, скажем, отставки правительства - вот тут-то их как раз и встретят "борцы с терроризмом" во всеоружии, аккурат с новозакупленной техникой...

Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга

А вот как, интересно, автозаки и бронеавтомобили "Каратель" могут помочь в борьбе с настоящим терроризмом? Наверно, не надо быть большим умником, чтобы понять - никак...

Выходит, теракт - если только он был совершено не из пустого озорства - имел какую-то иную цель? Какую?

Если показать, что власти РФ, как бы грозно они не скрипели зубами, абсолютно беспомощны против реального, а не мифического терроризма, то действительно доказали. Только не стоило беспокоиться - это всем и так прекрасно известно. Не первый теракт и, к сожалению, не последний.

Давайте с конца - каким образом боец Росгвардии, легко разбивающий кирпич об голову, может помешать террористам? Ну разве что если террористы выйдут на массовую демонстрацию, и если без оружия. Ежели с оружием, то у меня, например, нет уверенности, что карательные подразделения не разбегутся.

Каким образом может им помещать Центр "Э", наторевший ловить "экстремистов" из числа подвыпивших студентов, разместивших в сети какую-нибудь бредятину? А сколько реальных террористов изловили тамошние специалисты?.. Ну, будем считать, что это государственная тайна.

Ну а структуры управления действуют у нас просто как пособники террористов. Именно они создают условия для наибольшей эффективности террористических атак.

В принципе современный мегаполис с его строго регламентированными скоплениями граждан - это охотничий заповедник для терроризма. Все огромное, все рассчитано на толпы людей, абсолютно беззащитных.

Вот возьмем, хотя бы, усилия мэра Москвы Собянина и его странной команды на выдавливание из столицы индивидуального транспорта. А куда людям деваться? Так вот вам метро - в часы пик потенциальная братская могила. Зачем взрывать поезд, если там едет пяток пассажиров - когда в часы пик народу как сельдей в бочке, и даже с видеокамеры ничего не поймешь, в такой толпище. То, что в Питере погибло 14 человек - пусть это звучит и жестоко, но повезло, потому что могло быть и сто сорок, а если террористы постараются, то и полторы тысячи... Аум Сенрикё отравило в токийском метро до 10 тысяч человек (слава богу, погибло тоже относительно немного)

Но простых горожан разве жалко? А солидная публика перемещается в своих дорогих авто по расчищенным от "быдла" магистралям. Какова вероятность попадания в число жертв теракта в метро министра или олигарха, и даже их отпрысков, которых возят в школу на машине с водителем? А "быдла" в Петербурге, Москве и других мегаполисах и так слишком много - это звучит рефреном в выступлениях множества "отцов городов".

Вероятно, места скопления "быдла" и охраняют не так тщательно, как дома правительства и их персональные дачи.

Опять же политическая ситуация способствует - обычно такие "анонимные" теракты и случаются в переломные моменты политической жизни. Самое ж время выбивать "клин клином" - депутат от "Единой России" Баталина уже поторопилась объявить об ужесточении законодательства. Хотя, казалось бы, куда еще больше?

Вот и поспорь с римлянами, которые говорили в таких случаях - "ищи, кому выгодно"...