Взрыв в Петербурге совершил террорист-смертник

Взрыв в петербургском метро совершил террорист-смертник, его личность установлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — заявил собеседник агентства, отметив, что террорист пронес взрывное устройство в рюкзаке. По его словам, террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.

Источник также сообщил, что мужчина, которого ранее считали причастным к теракту, сам пришел в полицию и заявил о своей невиновности.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» — «Технологический институт». Согласно последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, еще порядка 40 человек находятся в больницах с травмами разной тяжести.