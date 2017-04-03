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Московский листок

Взрыв в Петербурге совершил террорист-смертник

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 0

Взрыв в Петербурге совершил террорист-смертник

Взрыв в петербургском метро совершил террорист-смертник, его личность установлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — заявил собеседник агентства, отметив, что террорист пронес взрывное устройство в рюкзаке. По его словам, террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.

Источник также сообщил, что мужчина, которого ранее считали причастным к теракту, сам пришел в полицию и заявил о своей невиновности.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» — «Технологический институт». Согласно последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, еще порядка 40 человек находятся в больницах с травмами разной тяжести.

 



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