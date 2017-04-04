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Московский листок

В Москве по-прежнему пахнет говном!

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 0

москва роспотребнадзор сероводород
В Москве по-прежнему пахнет говном!

Столичное управление Роспотребнадзора устанавливает причины возникновения запаха сероводорода в некоторых районах Москвы, специалисты отбирают пробы воздуха для исследований, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее ряд СМИ сообщили, что уровень сероводорода в столице был превышен более чем в 2,5 раза.

Роспотребнадзор устанавливает...

Извините, но это уже далеко не первый случай превышения нормы именно по сероводороду.

Москву траванули сероводородом

Это и не второй случай. 

Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен

Блин, это даже не третий случай!

И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника ...

Вы таки будете смеяться, но это даже не четвертый случай в этом году!

На юго-востоке Москвы зафиксировано трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода

В общем, похоже пятый... И Роспотребнадзор выясняет источник... Все еще выясняет.

Мне даже интересно - иногда падает, допустим, космический корабль, падает на землю и от него мало, что остается. Но по прошествии времени компетентная комиссия заявляет: причиной катастрофы стало то-то и то-то. И мы верим.

Но вот, в Москве, столице нашей родины, в течение 3-х месяцев в одном и том же примерно месте отчетливо пахнет говном. Сильно пахнет, приборы оть с трудом, оть не с первого разна, но фиксируют многократное превышение норм говнозапаха. И так и не могут найти причину! Источник то есть.

Я, конечно, темный и неученый человек. Но когда у меня в квартире появляется какой-нибудь подобный запах, я обычно нахожу его источник очень быстро. Прямо две минуты - и нахожу. А почему ученые люди из Роспотребнадзора уже 3 месяца не могут найти - нет, не иголку, а вполне себе сильный источник сероводорода?

Это ж опасно, в конце концов! Нет, не столько сам сероводород (хотя он тоже, конечно, не полезный), а наличие таких долбодятлов на государственной службе!

Хотя в общем понятно - они, наверно, в другом районе живут. И за поиск сероводорода им ничего с клиентов не причитается...

А.Б.



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