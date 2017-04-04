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Московский листок

Задержан глава Удмуртии Александр Соловьев

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 0

Задержан глава Удмуртии Александр Соловьев

Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром его этапировали в Москву", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, какая именно организация произвела задержание и в связи с каким делом.

Ижевское издание День.org со ссылкой на очевидцев сообщает, что Соловьева видели в наручниках на утреннем рейсе «Ижавиа» в Москву. Его сопровождали двое в форме и двое в штатском.

Соловьев возглавляет Удмуртию с 2014 года, до этого он представлял республику в Совете Федерации и шесть лет возглавлял региональный парламент. Является членом партии «Единая Россия».

 



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