СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в метро и прослушивали боевиков

Российские спецслужбы располагали информацией о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. Как сообщает газета "Коммерсант", ее предоставил некий россиянин, сотрудничавший с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. По данным источников издания, информатор занимал низшую ступень в иерархии боевиков, но знал некоторых участников диверсионной группы, отправленных в Россию и поддерживал с ними телефонную связь. При этом, террористы пользовались приобретенными на рынке сим-картами, не привязанными к реальным людям.

Спецслужбы организовали прослушку номеров, однако раскрыть подробности планов террористов не успели. Боевики редко пользовались мобильниками, а разговоры ограничивались короткими фразами без конкретных имен, мест и дат.

Издание отмечает, что после взрыва в метро спецслужбы заблокировали эти телефонные номера, лишив всю группу связи. Возможно, именно это предотвратило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания». Предположительно второй террорист, оставшись без связи, запаниковал и оставил сумку с бомбой под лавкой.

Обе бомбы были схожи по конструкции - в качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Несколько подобных взрывных устройств было взорвано в 2010 году в Дагестане. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300–500 г в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным это была взрывчатая смесь на основе селитры. Бомбы приводились в действие звонками с сотовых телефонов.

Отмечается, что это предварительные данные, которые официально пока не подтверждены.

Отметим, что ранее Интерфакс со ссылкой на правоохранительных органах сообщал, что взрыв в петербургском метро совершил террорист-смертник. «По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства. По его данным, личность террориста уже установлена. Известно, что он был связан с радикальными исламистами.