Вероятным исполнителем теракта в Петербурге назвали уроженца Киргизии

Одним из исполнителей теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Госкомитета национальной безопасности республики Рахата Сулейманова.
"Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России", - заявил он.
По словам Сулейманова, "киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге".
Ранее о том, что уроженец Киргизии попал в круг вероятных подозреваемых в теракте сообщала газета "Фонтанка". По данным издания, оперативники, изучив записи камер наблюдения установили, что речь идет о 22-летнем уроженце города Ош Акбаржоне Джалилове. Подозреваемый больше шести лет проживал в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный.
|
|
La Terrible написал 04.04.2017 10:28
Не пора ли всех с местечковым самосознанием и прочими чужебесными миссиями - вон из страны навсегда?