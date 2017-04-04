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Московский листок

Вероятным исполнителем теракта в Петербурге назвали уроженца Киргизии

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 1

Вероятным исполнителем теракта в Петербурге назвали уроженца Киргизии

Одним из исполнителей теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Госкомитета национальной безопасности республики Рахата Сулейманова.

"Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России", - заявил он.

По словам Сулейманова, "киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге".

Ранее о том, что уроженец Киргизии попал в круг вероятных подозреваемых в теракте сообщала газета "Фонтанка". По данным издания, оперативники, изучив записи камер наблюдения установили, что речь идет о 22-летнем уроженце города Ош Акбаржоне Джалилове. Подозреваемый больше шести лет проживал в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 04.04.2017 10:28
Ага, навыдавали гражданство всяким "соотечественникам", как бы комплиментарным русским, а в итоге видим все тот же примитивный бандитизм, какой процветал при развале Союза в южных кишлачных бантустанах.
Не пора ли всех с местечковым самосознанием и прочими чужебесными миссиями - вон из страны навсегда?
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