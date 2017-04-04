Путин освободил попавших под санкции олигархов от налогов

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий подпавших под западные санкции российских бизнесменов от российского налогового резидентства. Одобренный Госдумой и Советом Федерации документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в случае если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину, попавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве.
Кроме того, попавшие под санкции россияне смогут вернуть средства, которые они выплатили в качестве налогов с 1 января 2014 года.
Напомним, Евросоюз 13 марта продлил на полгода санкции, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, в отношении российских и украинских физических и юридических лиц. Всего в европейский санкционный список включены 150 физических лиц и 37 организаций. В американском списке фигурируют 56 россиян.
В частности, санкции коснулись владельца Volga Group Геннадия Тимченко, владельца «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, владельца СМП Банка Бориса Ротенберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-президента РЖД Владимира Якунина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
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Петрович написал 04.04.2017 10:35
Пора заняться изготовлением всяких чудодейственных средств для получения средневековых удовольствий.
Вроде дыбы, испанского сапога и прочих приятностей.
Хоть я и люблю животных, даже насекомых жалко убивать, когда невзначай.
Но, когда этих начнут давить я получу, мне кажется, незабываемые впечатления.
Эх, скорей бы.
алоез написал 04.04.2017 10:07
Лис написал 04.04.2017 10:04
Джукахэйнен написал 04.04.2017 09:55
#Вротяклалимпотныеноги написал 04.04.2017 09:48
жшггнргш написал 04.04.2017 09:46