Убыток "Роснано" в 2016 году перевалил за 17 млрд рублей

Чистый убыток "Роснано" в 2016 году составил 17,4 млрд рублей по сравнению с прибылью в 9,9 млрд рублей в 2015 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчетность компании. При этом, выручка госкорпорации за год снизилась на 3 млрд рублей.

Компания отмечает, что на ее финансовые результаты за прошлый год повлияли факторы, связанные с негативной рыночной конъюнктурой, в частности, отрицательные курсовые разницы из-за укрепления рубля (по данным компании, их негативный вклад в общий финансовый результат составил более 3,2 млрд рублей). Еще одним фактором является снижение доходов по процентам от размещения временно свободных денежных средств в 2016 году.

Кроме того, на финансовый результат повлиял объем процентных расходов по обслуживанию долгосрочного портфеля кредитной задолженности "Роснано". В 2016 процентные выплаты составили 15 млрд рублей против 13,8 млрд рублей, выплаченных в 2015 году. В целом, за весь период деятельности "Роснано" потратило более 65 млрд рублей на обслуживание долга.

Одновременно «Роснано» сообщала о росте доходов от инвестиционных проектов, на которых госкорпорация заработала 18 млрд руб. Годом ранее аналогичный заработок составил 6,9 млрд руб. По подсчетам «Роснано», внутренняя норма доходности в 2016 г. составила около 11%.