Все как обычно: теракт в Петербурге было очень просто устроить

Похоже, стереотипная версия о террористе-смертнике рухнула. Для первого дня это очень удобная версия - следствие работает, вот, нашли останки погибшего с нетипичной для Петербурга расовой принадлежностью - наверно, он и взорвал! Больше искать ничего не нужно, цепочка рвется, но никто не виноват - террористы очень коварны и безжалостны...

И только одно смущает - что это теракт назначен на полтретьего? Когда в метро совсем не так много народу...

Так вот именно поэтому!

Буквально дня три назад, и совсем не в Петербурге, а в Москве, оказавшись в час пик на конечой станции "Планерная" (обычно в это время на метро я давно не езжу), обнаружил удивительную картину - на конечную станцию метро поезд прибывает... уже заполненный пассажирами!

Это раньше тетенька в униформе проходила по вагонам и выгоняла заспавшихся пассажиров на конечной. А теперь тетенька не ходит, и люди, желающие в час пик ехать с комфортом, на конечной станции едут в депо, а уже оттуда, с комфортом расположившись на свободных сидячих местах, прибывают к началу маршрута.

Меня это еще очень сильно удивило - выходит, служба безопасности в столичном метро на самом деле вообще не работает!

Но если вы террорист и захотите заложить бомбу в вагон (как мы выяснили, террористы злодеи, но совсем не самоубийцы), то в час пик у вас это навряд ли получится - в депо поедет слишком много народу. А вот в середине дня вы вполне можете оказаться и один в вагоне! И спокойно заложите бомбу, выйдете на конечной станции и потом в расчетное время приведете ее в действие на одной из центральных станций.

Метрополитеном созданы для вас, террориста, все условия!

А.Б.