Прожиточный минимум россиян стал меньше на 2%

Правительство России установило прожиточный минимум в целом по стране по итогам IV квартала 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля, что на 2% (198 рублей) меньше по сравнению с III кварталом 2016 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, для трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, для детей - 9 тыс. 434 рубля.

Аналогичные суммы за третий квартал прошлого года составляли соответственно 9 тыс. 889 рублей, 10 тыс. 678 рублей, 8 тыс. 136 рублей и 9 тыс. 668 рублей.