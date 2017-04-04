Число жертв теракта в петербургском метро возросло до 14 человек

Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло до 14, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова. "Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью ", - цитирует РИА Новости Скворцову. По ее словам, в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.

По данным газеты "Фонтанка", тела 11 человек были обнаружены в вагоне, где произошел взрыв, и в тоннеле на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице куда их доставили в состоянии клинической смерти. Еще одна женщина скончалась в карете скорой помощи. Отмечается, что характер травм у погибших говорит о том, что СВУ было начинено металлическими шариками и гайками. По информации издания, в медицинских учреждениях города в настоящий момент находятся 51 пострадавших.