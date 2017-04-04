СБУ пытается отвести от себя подозрения в организации теракта в Петербурге

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что СБУ при необходимости поможет России с расследованием взрыва в петербургском метро, сообщает 112.ua.

По словам Тандита, у СБУ есть собственные версии случившегося, но служба пока не будет их разглашать.

Также советник главы СБУ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

- Это очень трогательная забота, особенно на фоне ставших уже привычными людоедских высказываниях украинских официальных и неофициальных лиц, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Отвести от себя подозрения - вот, пожалуй, единственное, что приходит в голову. Ну скажите, какой помощи можно ждать от СБУ в расследовании теракта в Петербурге? В то же время Украина ведет "антитеррористическую операцию" на востоке страны, которую открыто называет "оккупацией" со стороны России, и ежедневно обстреливает города и поселки "оккупантов", убивает "окупантов"-мирных граждан и даже "оккупантов" - детей. Почему же не ждать от СБУ удара по "оккупантам"-питерцам? Так сказать, "в логове врага"... И действительно, некоторые нетипичные признаки питерского теракта заставляют думать и о нетипичном его исполнителе. А правда, почему ИГИЛ, почему именно азиаты? На братской Украине тоже полно подонков и сумасшедших...