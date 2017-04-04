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Московский листок

В России реальная продуктовая инфляция оказалась в разы выше официальной

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 2

В России реальная продуктовая инфляция оказалась в разы выше официальной

Реальная продовольственная инфляция в несколько раз превышает официально декларируемую, утверждает информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование. По официальным данным Росстата за год стоимость продовольственных товаров выросла на 4%. Между тем, проведенный ОТР опрос показал, что в некоторых регионах за полгода цены выросли более чем на треть.

Служба телеканала просила зрителей посчитать, во сколько им обходится буханка хлеба, литр молока, десяток яиц, курица, килограмм картошки. Это минимальная корзина продуктов на три дня, которые легко сравнивать и которые меньше всего подвержены сезонному колебанию цен.

Лидерами среди российских регионов по росту цен на продукты питания оказались Сахалин и хабаровский край – цены там за полгода выросли на 37 %. В Красноярском крае, Якутии, Новосибирской, Иркутской областях и Татарстане рост составил от 25 до 30%. В Крыму, Забайкалье, на Камчатке, в Краснодаре, Иркутской, Нижегородской и Пензенской областях цены остались на прежнем уровне или даже немножко снизились. Всего на 15 % подорожали продукты в Карелии, Кемеровской, Курганской, Московской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. В остальных регионах рост цен составил от 15 до 25 %.

Самый дешевый продуктовый набор оказался в Калужской области – 240 рублей. От – от 200 до 300 рублей – тратят Адыгея, Кабардино-Балкария Марий Эл, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области и Севастополь.

Самые дорогие продукты питания оказались на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске, Магадане. Антирекорд у Чукотки - 970 рублей за буханку хлеба, литр молока, курицу, десяток яиц и килограмм картошки. От 400 до 500 - уходит у жителей Ингушетии, Якутии, Красноярска, Ставрополья, Приморья, Костромской, Новосибирской, Рязанской областей и Москвы. А большинство регионов платят 300 до 400 рублей за такой набор продуктов.

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

«Вчера купили хлеб за 36 руб. Сегодня уже по 40 руб. Как жить? Воскренск. Моск. Обл.»

«Интересное наблюдение: Цена продукта вроде бы старая а вот вес продукта чуточку уменьшился... Андрей из Иркутска».

«Скажите, почему упаковки круп по 800 граммов, не 1000 гр. Молоко, кефир в упаковке по 800 мл, а не 1000. Спасибо.(Калининградская обл.)»

«Чукотка Билибино самый дорогой город России. Хлеб 35руб, картофель 70руб по субсидии. Яйцо 280 десяток. Курица 340 кг. Чеснок 600руб кг. 3-х литровая банка огурцов 400руб. Говядина 700 руб кг. Морковь 400руб кг. творог 600руб кг»

«Зарплата няни в детском садике всего 7 тысяч !!! Пришлите пожалуйста гуманитарную помощь !!! Город Волжский».

 

«Обхожу 5- 7 магазинов. Ищю где акции и дешевле. Колбасу не ем. Фрукты беру мало дорого. Масло сыр очень редко.кефир и то не каждый день. Зарплата 9200р. Вахтер в техникуме. Ижевск.»

«Себестоимость произведенного молока 13.6 рублей продаю на молзавод по 20 рублей, почему в магазине стоимость одного литра молока 65 рублей? (Челябинская обл.)»

«Ем просрочку – магазин распродает с черного хода. Только так и хватает денег.

«Не могу себе позволить купить многие продукты (многие фрукты, многие овощи, рыбу, сыр), позволяю себе только по праздникам! Цены - жуть! Елена, г.Владимир» Чита».

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Не смешите мои искандеры! ))
--++--+-+-+-+-+-+- написал 04.04.2017 12:59
Странные эти русские: то орали шо санкции только им на пользу, а когда им ввели много-много пользы -- возмущаются шо жрать стало дорого. Дебилы 6ля (С)... ))
.
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(без названия)
стоик710 написал 04.04.2017 12:44
Залупоглазый Михалков подавится черной икрой от возмущение и от боли за русский народ?
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