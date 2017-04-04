Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин передал функции Росстата министерству экономического развития, исключив его из числа ведомств, которыми руководит правительство, сообщает РИА «Новости».

«Передать министерству экономического развития России функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета», - говорится в распоряжении.

Вместе с тем президент исключил Росстат из.

Отметим, что ранее на работу Росстата раскритиковал глава Минэкономразвития Максим Орешки. По его словам, опубликованные ведомством статистические данные за январь и февраль 2017 года не являются репрезентативными и "могут быть значительно пересмотрены".

"Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные", - цитирует министра ТАСС.

Глава Минэкономразвития также отметил, что проект перехода Росстата на новую методологию оказался крайне неудачным с технической точки зрения, и текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. "В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных", - пояснил Орешкин.

Напомним, сегодня Росстат отчитался о падении реальных доходов россиян. В феврале, согласно отчету, они снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года. Отмечается, что реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В конце марта Росстат опубликовал данные по промышленному производству в России за первые два месяца года и отдельно за февраль. Согласно отчету, промпроизводство в России в январе - феврале 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в феврале - на 2,7% в годовом выражении.