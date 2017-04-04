Путин уволил главу Удмуртии Соловьева в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. «Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее стало известно, что Соловьев был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки в 140 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", - цитирует Интерфакс источник в СК.

В отношении Соловьева в Главном управлении по расследованию особо важных СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).