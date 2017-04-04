Восемь человек объявлены в розыск после расстрела полицейских в Астрахани

Полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приволжского федерального округа. По его словам, с ними проводятся следственные действия. Всего по этому делу в розыск объявлены восемь человек

В свою очередь в Следственном комитете не подтверждают эту информацию. "Поиски продолжаются, никто пока никого не задерживал. Ряд СМИ дают непроверенную информацию", сообщил агентству РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник неизвестные у магазина "Магистраль" на улице Автозаправочная в Астрахани несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, когда те оформляли ДТП. Полицейские скончались на месте, а нападавшие забрали их табельное оружие и скрылись.

По подозрению в причастности к нападению объявлены в розыск восемь человек. По факту убийства двух патрульных возбуждено уголовное дело по ст.317, п."б " ч.4 ст.226, ч.2 ст.222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Фотографии и имена подозреваемых опубликовал Следственный комитет России. Как заявил астраханский губернатор Александр Жилкин, нападение на полицейских совершили радикальные исламисты.

В региональном управлении СКР заявили, что главный подозреваемый по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани- Нурбол Саспанов 1990 года рождения - работал водителем маршрутного такси, ранее был судим за разбой и вышел на свободу в 2016 году.

Известно, что нападавшие передвигались на "Газели" с дагестанскими номерами. По данным издания «Астрахань 24», автомобиль был обнаружен сегодня утром в районе села Веселая Грива в 50 километрах от места нападения.