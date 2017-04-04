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Московский листок

Резервный фонд за март сократился на 18,4 млрд рублей, ФНБ – на 72,1 млрд рублей

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 0

Резервный фонд за март сократился на 18,4 млрд рублей, ФНБ &#8211; на 72,1 млрд рублей

Резервный фонд за март сократился на 18,36 млрд руб. - с 931,31 млрд руб. до 912,95 млрд руб. За этот же период фонд национального благосостояния уменьшился на 72,11 млрд руб. - с 4,206 трлн руб. до 4,134 трлн, сообщает Минфин.

По данным министерства, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 19,51 миллиарда долларов, 20,76 миллиарда евро, 3,83 миллиарда фунтов стерлингов и 17,3 тысячи рублей. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,31 миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

Остатки средств на счетах по учету средств резервного фонда на 1 апреля составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

 



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