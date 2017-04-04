Питерский террорист-смертник оказался автослесарем

Предполагаемый исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии, сообщает Газета.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, родители террориста-смертника проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики. Известно, что Джалилов на спецучете не состоял и в преступлениях замечен не был.

«Отец Джалилова является гражданином России. Еще в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской: они кузовщики», - сообщил источник.

По его словам, последний раз Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. При этом офицер отметил одну странность: как правило, Джалилов-младший всегда летал напрямую в Пулково. А на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву. Собеседник издания не исключил, что именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта.

Правоохранители установили, что Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с так называемым «Исламским государством» (организация запрещена в России). «Сейчас следователи выясняют весь круг его знакомств и связей», — сказал источник.