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Московский листок

Питерский террорист-смертник оказался автослесарем

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 2

Питерский террорист-смертник оказался автослесарем

Предполагаемый исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии, сообщает Газета.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, родители террориста-смертника проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики. Известно, что Джалилов на спецучете не состоял и в преступлениях замечен не был.

«Отец Джалилова является гражданином России. Еще в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской: они кузовщики», - сообщил источник.

По его словам, последний раз Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. При этом офицер отметил одну странность: как правило, Джалилов-младший всегда летал напрямую в Пулково. А на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву. Собеседник издания не исключил, что именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта.

Правоохранители установили, что Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с так называемым «Исламским государством» (организация запрещена в России). «Сейчас следователи выясняют весь круг его знакомств и связей», — сказал источник.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Однако)
Аподиако. написал 04.04.2017 16:39
Вы лучше выход укажите, прежде чем издеваться над православными.
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(без названия)
Сидор написал 04.04.2017 15:58
"..именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта..."
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Конечно в Москве, где же еще?
Могу и адресок подсказать: пл.Лубянка д.2 вход со двора.
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