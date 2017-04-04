Газпром намерен поднять цены на газ для населения

"Газпром" обратился в правительство с просьбой разрешить ему увеличить цены на газ для населения, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя правления монополии Валерия Голубева в адрес заместителя главы Минэнерго Кирилла Молодцова.

В документе содержится предложение сделать одинаковой стоимость газа в разных регионах страны, уравняв оптовые цены для населения и промышленности. Сейчас газ для промышленности стоит дороже.

«Должно быть обеспечено поэтапное выравнивание оптовых цен на газ для последующей реализации населению с оптовыми ценами на газ для промышленных потребителей. Задачу можно решить за счет более высоких темпов роста цен на газ для населения с одновременным внедрением механизма адресной помощи малоимущим категориям потребителям за счет федерального, регионального и местного бюджетов», — пишет Голубев.

Другое предложение газового монополиста касается изменения схемы оплаты транспортировки газа независимых производителей. Концерн предлагает перейти от тарифов за прокачку фактических объемов газа к тарифам, «устанавливаемым и оплачиваемым исходя из заявленных объемов». В дальнейшем, добавляет Голубев, возможно установление тарифов за мощность на «вход» в ГТС и на «выход» из нее. По его мнению, это приведет к достижению экономически обоснованных цен на газ и тарифов на его транспортировку, «что будет способствовать формированию в России цивилизованного газового рынка и, соответственно, рыночных принципов в ценообразовании».

Кроме того, в "Газпроме" предлагают снять с концерна ограничения по объему продажи газа на международной товарно-сырьевой бирже по свободным ценам. Голубев указывает, что продаваемый компанией на бирже газ — это не дополнительные его продажи внутри страны, а объемы, замещающие тот газ, который мог бы быть продан по внебиржевым контрактам.