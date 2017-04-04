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Московский листок

Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 2

Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково

В столичном аэропорту Внуково во вторник днем пассажиры не пустили на борт самолета россиянина Андрея (Ильяса) Никитина, фотографию которого накануне распространили СМИ как возможного исполнителя теракта в метро Петербурга. Как рассказал изданию Ислам News сам потерпевший, реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку во вторник утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву. По его словам, он прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании «Россия» сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли урегулировать ситуацию, и мужчина был вынужден пропустить рейс. «Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом», - сообщил собеседник издания, отметив, что деньги за неиспользованный билет ему вернули.

Напомним, накануне СМИ распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен мужчина в характерной для мусульман одежде и с бородой, которого окрестили предполагаемым террористом. Как только мужчина обнаружил эти фотографии, он сам явился в полицию и заявил о своей непричастности к трагедии.

"Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву", - рассказал Никитин, отметив при этом "хорошую работу спецслужб и полиции".

Издание отмечает, что Андрей (Ильяс) Никитин родом из Башкортостана. Окончил Рязанское военное училище, капитан в отставке, служил в Чечне. В настоящее время работает дальнобойщиком.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Забавный момент. Или закономерность? написал 04.04.2017 17:33
Пользователи Сети обратили внимание на героиню фото теракта в СПб и убийства Немцова....
На обеих фото одна и та же врач скопой помощи. Не странно ли? И что за этим стоит? ФСБ то одно )
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(без названия)
гранд ватник написал 04.04.2017 17:12
был человеком , а стал духовно возродившимся ....
идиотский взгляд бросается сразу . много их
таких бегает по культовым постройкам всех мастей .
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