Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково

В столичном аэропорту Внуково во вторник днем пассажиры не пустили на борт самолета россиянина Андрея (Ильяса) Никитина, фотографию которого накануне распространили СМИ как возможного исполнителя теракта в метро Петербурга. Как рассказал изданию Ислам News сам потерпевший, реакция пассажиров стала для него неожиданностью, поскольку во вторник утром он без проблем прилетел из Петербурга в Москву. По его словам, он прошел паспортный контроль, однако в самолет авиакомпании «Россия» сесть не смог из-за протестов со стороны перепуганных пассажиров. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли урегулировать ситуацию, и мужчина был вынужден пропустить рейс. «Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом», - сообщил собеседник издания, отметив, что деньги за неиспользованный билет ему вернули.

Напомним, накануне СМИ распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен мужчина в характерной для мусульман одежде и с бородой, которого окрестили предполагаемым террористом. Как только мужчина обнаружил эти фотографии, он сам явился в полицию и заявил о своей непричастности к трагедии.

"Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву", - рассказал Никитин, отметив при этом "хорошую работу спецслужб и полиции".

Издание отмечает, что Андрей (Ильяс) Никитин родом из Башкортостана. Окончил Рязанское военное училище, капитан в отставке, служил в Чечне. В настоящее время работает дальнобойщиком.