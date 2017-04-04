В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год

В 2016 году Московская область оказалась лидером среди российских регионов по притоку мигрантов, заявила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина на коллегии Федерального агентства по делам национальностей во вторник. По ее словам, в некоторых школах региона доля детей, для которых родной язык не русский, составляет от 15 до 32%.

"Московская область занимает первое место в России по внутреннему миграционному потоку. Сто восемьдесят тысяч официальных обращений только за 2016 год в единый миграционный центр. Статистика еще не опубликована за 2016 год, но около 200 тысяч человек приехали в Подмосковье, чтобы жить и работать", - цитирует чиновницу Интерфакс.