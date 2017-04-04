Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 2

В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год

В 2016 году Московская область оказалась лидером среди российских регионов по притоку мигрантов, заявила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина на коллегии Федерального агентства по делам национальностей во вторник. По ее словам, в некоторых школах региона доля детей, для которых родной язык не русский, составляет от 15 до 32%.

"Московская область занимает первое место в России по внутреннему миграционному потоку. Сто восемьдесят тысяч официальных обращений только за 2016 год в единый миграционный центр. Статистика еще не опубликована за 2016 год, но около 200 тысяч человек приехали в Подмосковье, чтобы жить и работать", - цитирует чиновницу Интерфакс.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
сколько млн долларов будет выкачано
считаю и в ужасе написал 04.04.2017 19:37
сколько млн долларов будет выкачано из страны и переведено за границу ?
Ответить
(без названия)
стоик707 написал 04.04.2017 19:34
А почему Карлики не работают?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год (2)
Медведев назвал Навального "судимым персонажем", а собранный на него компромат "чушью" и "какими-то бумажками" (14)
Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково (3)
Газпром намерен поднять цены на газ для населения (5)
Питерский террорист-смертник оказался автослесарем (5)
Резервный фонд за март сократился на 18,4 млрд рублей, ФНБ - на 72,1 млрд рублей (2)
Восемь человек объявлены в розыск после расстрела полицейских в Астрахани (4)
Путин уволил главу Удмуртии Соловьева в связи с утратой доверия (3)
Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития (8)
СБУ пытается отвести от себя подозрения в организации теракта в Петербурге (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Вермишян ушел. Чтобы остаться.
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Еврoвидение
Дарья Митина Дарья Митина: С мoлoдыми диплoматами
Максим Калашников Максим Калашников: Сдувание пузыря взрывом в метро
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss