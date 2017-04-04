В Тюмени полицейские пригрозили разогнать стачку дальнобойщиков

В Тюмени полиция предупредила протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков о намерении начать силовой разгон акции, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на одного из лидеров объединения перевозчиков России Михаила Курбатова.

"У нас сейчас чрезвычайная ситуация в Тюмени. Там подтянулось большое количество полицейских, и выставили ультиматум активистам, чтобы до 22:00 убрались все со стоянки, где они выставились, на объездной Тюмени, либо к ним будут предприняты силовые методы, то есть будут разгонять насильно. И я думаю, что без задержаний и арестов там не обойдется", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в акции протеста принимают участие свыше 80 грузовиков. Причиной массового недовольства стало грядущее увеличение стоимости проезда по федеральным дорогам. С 15 апреля тариф увеличится с 1,53 до 3,06 рубля за километр.