Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в питерской бане

В Петербурге в результате несчастного случая скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

"Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа", - сказал собеседник агентства.

Позже лидер фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко подтвердил гибель Тюльпанова.

В аппарате Законодательного собрания агентству сообщили, что на место происшествия уже выехал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. С 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.