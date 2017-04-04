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Московский листок

Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в питерской бане

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 1

Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в питерской бане

В Петербурге в результате несчастного случая скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

"Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа", - сказал собеседник агентства.

Позже лидер фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко подтвердил гибель Тюльпанова.

В аппарате Законодательного собрания агентству сообщили, что на место происшествия уже выехал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. С 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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проломить голову в бане - это что-то новое
kerg написал 04.04.2017 21:07
от чего-то смертность депутатов в последний месяц в разы повысилась
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