Журналисты дозвонились до "террориста-смертника" Джалилова

Журналистам агентства "Росбалт" удалось дозвониться до Акбаржона Джалилова, которого Следственный комитет официально объявил исполнителем теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. "Нет, здесь произошла какая-то ошибка", - заявил Джалилов журналистам. Других подробностей разговора агентство не сообщает.

Напомним, во вторник Следственный Комитет России официально назвал 22-летнего Акбаржона Джалилова исполнителем теракта. «Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», - говорилось в сообщении.

В свою очередь "Газета.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.

По словам собеседника издания, родители террориста-смертника проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики. Известно, что Джалилов на спецучете не состоял и в преступлениях замечен не был.