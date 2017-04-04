Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Журналисты дозвонились до "террориста-смертника" Джалилова

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 2

Журналисты дозвонились до "террориста-смертника" Джалилова

Журналистам агентства "Росбалт" удалось дозвониться до Акбаржона Джалилова, которого Следственный комитет официально объявил исполнителем теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. "Нет, здесь произошла какая-то ошибка", - заявил Джалилов журналистам. Других подробностей разговора агентство не сообщает.

Напомним, во вторник Следственный Комитет России официально назвал 22-летнего Акбаржона Джалилова исполнителем теракта. «Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», - говорилось в сообщении.

В свою очередь "Газета.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.

По словам собеседника издания, родители террориста-смертника проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики. Известно, что Джалилов на спецучете не состоял и в преступлениях замечен не был.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: залет. Уже второй
зато оперативно и быстро. написал 04.04.2017 22:14
то что не быстро (не быстрыкино) то не заслуживает внимания
Ответить
Да мало ли в Бразилии донов Педров? ! И не сосчитать!
случайнозашел написал 04.04.2017 21:52
А вот если ошиблись тогда "ой". Серьезный залет. Уже второй.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Журналисты дозвонились до "террориста-смертника" Джалилова (2)
Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в питерской бане (3)
В Тюмени полицейские пригрозили разогнать стачку дальнобойщиков (0)
В Московскую область въехало около 200 тыс. мигрантов за год (10)
Медведев назвал Навального "судимым персонажем", а собранный на него компромат "чушью" и "какими-то бумажками" (23)
Мусульманина, изначально заподозренного в теракте, не пустили в самолет во Внуково (6)
Газпром намерен поднять цены на газ для населения (8)
Питерский террорист-смертник оказался автослесарем (7)
Резервный фонд за март сократился на 18,4 млрд рублей, ФНБ - на 72,1 млрд рублей (2)
Восемь человек объявлены в розыск после расстрела полицейских в Астрахани (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Вермишян ушел. Чтобы остаться.
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Еврoвидение
Дарья Митина Дарья Митина: С мoлoдыми диплoматами
Максим Калашников Максим Калашников: Сдувание пузыря взрывом в метро
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss