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Московский листок

Кремль сгонит бюджетников на митинги против террора

Опубликовано 04.04.2017 в разделе комментариев 7

Кремль сгонит бюджетников на митинги против террора

Администрация президента поставила перед губернаторами задачу провести 8 апреля по всей стране масштабные митинги против терроризма, сообщает газета "Коммерсант со ссылкой на источник близкий к АП. Предполагается, что в акциях примут все парламентские партии, а пройдут они практически во всех крупных городах, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. "Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ", - пояснил собеседник издания.

В нескольких региональных администрациях изданию подтвердили, что уже занимаются организацией митингов. «Только не надо называть это “Днем гнева”, это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей — доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно»,- сообщил собеседник.

В других регионах изданию рассказали, что согласно установке Кремля в митингах должны принять участия порядка 4–4,5 тыс. человек. В администрациях намерены для этих целей мобилизовать бюджетников.

Информацию о готовящихся массовых антитеррористических митингах власти подтверждают близкие к администрации президента источники РБК. По словам одного из них, таким образом Кремль пытается перехватить повестку у оппозиции и использовать тему терактов для консолидации общества. По его данным, митинги начнутся с минуты молчания, на них будет педалироваться тема сплочения нации перед угрозой и роль в этом объединении Владимира Путина.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
хорошая новость написал 04.04.2017 23:59
Бюджетники,хватит быть баранами. Вы своей поддержкой этих "волков" одобряете взрывы в метро.
"Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно..."
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в тексте:кремль пытается использовать тему...
Тень написал 04.04.2017 23:59
ну это запалились, это да...
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(без названия)
стоик710 написал 04.04.2017 23:38
Карлики обкакались конкретно?
.
карликова Самца с Айфончиком тоже выпустят на улицу?
Хозяин не боится , что их случайно раздавят, не заметив?
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Капитализм : коррупция+терроризм+фашизм +......
Просветляемый написал 04.04.2017 23:36
Фактичечски по указанию ПУТИНА В.В.( гаранта справедливости в РФ )
планируется в губерниях проведение митинги против дерьмового рф-капитализма
перегнившего в стабильную : коррупцию-терроризм-фашизм и далее смертоубойный ( для трудового народанаселения ) К А Т А К Л И З М.
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(без названия)
капец написал 04.04.2017 23:24
стадо, тупое стадо...
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а вдруг собянин не согласует?!!!!!!
ivan написал 04.04.2017 23:21
ОМОН мочить будет?
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этот новостной мусор как минимум пару недель будут
kerg написал 04.04.2017 23:16
обсасывать на всех федеральных каналах. А какие будут картинки...
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