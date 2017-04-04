Кремль сгонит бюджетников на митинги против террора

Администрация президента поставила перед губернаторами задачу провести 8 апреля по всей стране масштабные митинги против терроризма, сообщает газета "Коммерсант со ссылкой на источник близкий к АП. Предполагается, что в акциях примут все парламентские партии, а пройдут они практически во всех крупных городах, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. "Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ", - пояснил собеседник издания.

В нескольких региональных администрациях изданию подтвердили, что уже занимаются организацией митингов. «Только не надо называть это “Днем гнева”, это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей — доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно»,- сообщил собеседник.

В других регионах изданию рассказали, что согласно установке Кремля в митингах должны принять участия порядка 4–4,5 тыс. человек. В администрациях намерены для этих целей мобилизовать бюджетников.

Информацию о готовящихся массовых антитеррористических митингах власти подтверждают близкие к администрации президента источники РБК. По словам одного из них, таким образом Кремль пытается перехватить повестку у оппозиции и использовать тему терактов для консолидации общества. По его данным, митинги начнутся с минуты молчания, на них будет педалироваться тема сплочения нации перед угрозой и роль в этом объединении Владимира Путина.