Медведев снизошел до объяснений: "Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду..."

Премьер Дмитрий Медведев прокомментировал публикации, касающиеся обвинений в коррупции в его адрес. Соответствующее заявление он сделал 4 апреля, в Тамбовской области, общаясь с рабочими «Русагро».

Сперва не было никакой официальной реакции. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать «расследование» команды Навального в отношении Медведева, так как оно носит «ярко выраженный предвыборный характер».

И вот теперь Медведев, когда уж все отчаялись ждать, неожиданно прокомментировал это расследование.

"Кому это выгодно? - сказал Медведев. - Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей".

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его", — посетовал Медведев.

От редакции: Медведев вроде бы небольшого роста человек, но реакция у него оказалась как у жирафа - сколько ж времени прошло?

Ну и потом, разве кого-то интересует, кому это выгодно? Люди как-нибудь сами сообразят. А ты прямо и ясно скажи - правда или нет?

Оценки же творческой манеры Навального или его морального облика тоже к делу, в общем, не относятся.

В нормальной стране после таких обвинений, да еще сопровождавшихся массовой реакцией, порядочные политики если не уходят в отставку, то хотя бы отстраняются от дел до результатов расследования. Более того, политики такого ранга сами и назначают такое расследование!

А наш не-Димон летит с Путиным в Арктику жрать кулебяку с полярниками и фотографироваться с медведями. И только потом, за каким-то рожном уперевшись в Тамбовскую область, там, между делом, сообщает каким-то рабочим - мол, враки всё, не обращайте внимания...

И всё, вопрос исчерпан?

Но мы ж знаем, что бывает и по-другому - губернатора Удмуртии вот привезли в наручниках прямо в Москву, и отправили под арест. И тут же назначили ему замену из "путинских хунвэйбинов" - хотя это уже другая тема.

Почему ж Путин сам не проделает того, на что у самого премьера не хватает решимости? Почему не назначит расследования? Страннно, вот губернатор удмуртский доверие президента утерял, а не-Димон, выходит, нет?

Или же существует некий порог, ниже которого действуют и правосудие, и нормы политической корректности, но где-то выше министра и губернатора - уже всё, ничего не действует?

Тогда пусть объяснят народу, что начиная с определенного уровня чиновник считается честным человеком, даже если кому-то он и кажется вором и бандитом. И все станет ясно.

Ну а что касается Путина, то само подозрение в его адрес должно считаться серьезным преступлением против существующего порядка. Надо только четко прописать, с какого уровня законы, предназначенные для обычных граждан, в отношении необычных - не действуют. И где простое подозрение в коррупции становится оскорблением величества...

Анатолий Баранов, смерд