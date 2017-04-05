Три года заключения за призывы к забастовке!

Такова действительность современного назарбаевского Казахстана, когда даже призывы к забастовкам являются уже уголовным преступлением. Так три года лишения свободы с лишением права заниматься профсоюзной деятельностью в течение трех лет затребовала сторона обвинения подсудимому профсоюзному деятелю нефтяников из Актау Нурбеку Кушакбаеву.

Кроме этого прокуроры потребовали взыскать с профсоюзника 25 миллионов 199 тысяч 717 тенге за нанесенный якобы забастовкой ущерб в пользу ТОО «Технотрейдинг». Напомним, что его арестовали вместе с председателем профсоюза ТОО «Oil Construction Company» Амином Елеусиновым 20 января и в наручниках под конвоем отправили на самолете из Мангистауской области в Астану.

До этого с 5 января шла массовая голодовка протеста членов профсоюза ТОО «Oil Construction Company», которые требовали отмены решения суда о ликвидации Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан. 12 января руководитель этого объединения Лариса Харькова провела пресс-конференцию, на котором обвинила Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева в подстрекательских действиях и призвала нефтяников прекратить голодовку.

Именно этому предательству и обвинениям Ларисы Харьковой и были брошены в тюрьму лидеры профсоюза нефтяников, которых пытаются посадить за их же профсоюзную деятельность. Нурбека Кушакбаева вообще арестовали по статье 402 УК РК за призывы к проведению незаконной забастовки, по которой вообще не предусмотрен арест. Вот, что говорит адвокат профсоюзника Гульнара Жуаспаева:

«Санкция ч.2 ст. 402 УК РК предусматривает штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. И в соответствии со ст. 11 УК РК относится к преступлениях небольшой тяжести. По делам небольшой тяжести мера пресечения «арест» не применяется».

Максимальный срок наказания назначают только по совокупности преступлений рецидивистам. Прокурор либо не знает УПК РК или умышленно просит максимальный срок, чтобы запугать Кушакбаева Н. По мнению защиты прокурор не обосновал, почему нельзя назначить более мягкие виды наказания, хотя сам признал, что имеются смягчающие обстоятельства.

Адвокаты до этого предъявили суду факты того, что Нурбека Кушакбаева не было вообще в Мангистауской области во время забастовки на предприятии ТОО «Технотрейдинг», а разговор, который признали призывом к забастовке, состоялся наедине с одним человеком. Несмотря на все эти факты, власти намерены осудить Нурбека Кушакбаева и все ожидают обвинительный приговор, и, скорее всего, срок заключения неизбежен.

Однако несотря на это надо до конца бороться за освобождение профсоюзных лидеров и мы призываем всех общественных активистов и журналистов прийти на оглашение приговора Нурбеку Кушакбаеву, которое состоится 6 апреля в 9.30 часов в Алматинском суде N2 г.Астаны по адресу: проспект Победы, 15.