Новосибирские активисты отлили на пожертвования памятник Сталину

Новосибирские активисты обратилась в городскую мэрию с просьбой согласовать установку созданного за счет пожертвований бюста Иосифу Сталину. "Бюст Генералиссимуса И.Сталина сделан и готов для установки в городе Новосибирске. Автор скульптуры - Павел Марков, бюст изготовлен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. "Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег", - цитирует Интерфакс сообщение.

Общественники отмечают, что мэрия затягивает вопрос с согласованием площадки. В прошлом году им было отказано в установке бюста в сквере Героев Революции. Тогда общественники предложили городским властям другое место - мемориальный ансамбль "Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.", но и оно согласовано не было.

"Мы возражали против опроса, поскольку И.Сталин в опросе не нуждается, его заслуги в истории нашей Родины бесспорны. (...) Также нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города", - отмечают общественники.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке. По его мнению, установка памятника Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.