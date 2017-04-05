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Московский листок

Сбербанк резко снизил ставки рублевых вкладов

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 0

Сбербанк резко снизил ставки рублевых вкладов

Сбербанк с 4 апреля снизил ставки по вкладам в рублях и сберегательным сертификатам на 0,30-1,05 процентного пункта в зависимости от суммы и срока вложений. Как сообщает газета "Ведомости", изменения коснулись размещений на все сроки – от трех месяцев до трех лет.

Теперь максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,6% годовых, а дистанционно – 6,1%. Обе ставки назначаются при размещении на 3-6 месяцев не менее 700 000 руб.

Максимальная ставка сертификата опустилась с 8,2% до 7,55% годовых. Такой доход Сбербанк теперь предлагает по бумагам на сумму от 100 млн руб. и сроком 91-180 дней.

«Причинами для нынешнего изменения ставок послужили снижение в марте ключевой ставки ЦБ и рыночный тренд на снижение процентных ставок по вкладам вследствие резкого замедления инфляции, которое может привести к достижению цели ЦБ по инфляции в районе 4% уже летом этого года», - заявил представитель Сбербанка.

Последний раз Сбербанк снижал рублевые ставки 15 февраля. Тогда снижение было незначительным – 0,05-0,25 процентного пункта.

 



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