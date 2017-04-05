В соцсети будут пускать по паспорту с 14 лет

Заксобрание Ленинградской области намерено внести в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями и обязывающий пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации, сообщает газета «Известия».

Согласно законопроекту «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Отмечается, что создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией. За игнорирование этого требования владельцу сайта грозит штраф до 300 тыс. рублей, пользователю — до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Законопроект также запрещает информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Кроме того, запрещается распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

Также законопроект вводит полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке указывается, что соцсети «поработили офисных работников»: потери рабочего времени огромны, а работодатели не могут с этим бороться.

Один из авторов инициативы - депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров — пояснил изданию, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.