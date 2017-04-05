Картинку Путина с макияжем признали экстремистской

Министерство юстиции включило в список экстремистских материалов фотоколлаж с изображением "человека, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ".

В обновленном реестре экстремистских материалов соответствующая запись находится под номером 4071.

Запрещенное изображение было размещено в 2014 году в соцсети «ВКонтакте» Александром Цветковым. В тексте под изображением речь идет об избирателях Путина, которых, как указано в подписи, «вроде бы много, но среди моих знакомых их нет». Отмечается, что решение о признании материала экстремистским принял Центральный районный суд Твери в 2016 году. Сейчас аккаунт Цветкова заблокирован. В списке Минюста за его авторством числится как минимум 10 запрещённых материалов.