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Московский листок

Картинку Путина с макияжем признали экстремистской

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 1

Картинку Путина с макияжем признали экстремистской

Министерство юстиции включило в список экстремистских материалов фотоколлаж с изображением "человека, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ".

В обновленном реестре экстремистских материалов соответствующая запись находится под номером 4071.

Запрещенное изображение было размещено в 2014 году в соцсети «ВКонтакте» Александром Цветковым. В тексте под изображением речь идет об избирателях Путина, которых, как указано в подписи, «вроде бы много, но среди моих знакомых их нет». Отмечается, что решение о признании материала экстремистским принял Центральный районный суд Твери в 2016 году. Сейчас аккаунт Цветкова заблокирован. В списке Минюста за его авторством числится как минимум 10 запрещённых материалов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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да пора б уже любое неофициальное изображение Солнцеликого автоматом признавать
Джукахэйнен написал 05.04.2017 10:45
экстримистским, а так же запретить упомянать его имя в суе.
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