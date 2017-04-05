Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником экс-заместителя председателя Одесской обладминистрации Марию Гайдар. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. «Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — говорится в документе. Напомним, в 2015 году Мария Гайдар стала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В мае 2016 года она покинула пост из-за нового закона о госслужбе, который запрещает занимать государственные должности лицам с каким-либо иным гражданством, кроме украинского. В сентябре 2016 года стало известно, что Гайдар отказалась от гражданства России.



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