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Московский листок

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 8

украина террор война теракт
Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

Вчера дал комментарий "Свободной прессе" по поводу мотивов питерских терактов и "украинского следа", собственно, в продолжение нашей темы по горячим следам.

СБУ пытается отвести от себя подозрения в организации теракта в Петербурге

Но чуть-чуть времени уже прошло, и появилась возможность рассмотреть вопрос более обстоятельно. Вопрос не в прямом обвинении украинских спецслужб, а в наличии самой постановки вопроса: у нас ведь самые разные фантазии на эту тему возникли, Путин даже сказал о каком-то "бытовом следе"...

Первый питерский теракт по старой схеме

А вот попросить "бывших братьев" тривиально "ответить за базар" почему-то никто не решается... Ну вот и попросим.

 

— Некоторые украинские СМИ выдвинули версию, что Украину могут «за уши притянуть» к теракту. Насколько в Киеве всерьез опасаются таких сценариев? Или, может, кто-то, наоборот — хотел бы этого?

— Предложение СБУ выглядит натужно и прямо скажем, противоестественно. Я уже писал по горячим следам, что это очень «трогательная» забота, особенно на фоне ставших уже привычными, людоедских высказываниях украинских официальных и неофициальных лиц. Ну скажите, какой помощи можно ждать от СБУ в расследовании теракта в Петербурге? В то же время Украина ведет «антитеррористическую операцию» на востоке страны, которую открыто называет «оккупацией» со стороны России, и ежедневно обстреливает города и поселки «оккупантов», убивает «оккупантов» — мирных граждан и даже «оккупантов" — детей. Почему же не ждать от СБУ удара по «оккупантам» — питерцам? Так сказать, «в логове врага». Во всяком случае, мотив наличествует.

— Если вообразить, что им представилась бы возможность ответить за слова, и Москва согласилась на это предложение, чем бы СБУ могла помочь в реальности?

— Да ничем, конечно. Несмотря на то, что Украина формально ведет антитеррористическую" операцию, на самом деле никакой борьбы с терроризмом там нет, а есть карательная операция на своей территории против своего же восставшего населения. А реального терроризма Украина не знала, и до сих пор не знает. И слава богу. Но у СБУ нет никакого опыта в данном вопросе, и тем более нет агентуры, которая могла бы помочь…

Зато агентура в России, в том числе и в Петербурге, конечно, имеется. Но это та агентура, которая скорее организует теракт, чем поможет его предотвратить.

— По словам Тандита, у них есть версии. Что, по-вашему, это могут быть за версии?

— Ну, наверно г-н Тандит читал книгу Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», и на основании прочитанного у него могут возникнуть версии. Но СБУ — это же тоже бывшие территориальные органы КГБ по УССР. Так что школа одна, а аналогии прозрачные. Только мотив у украинских «чекистов» более ясный.

— Киевские политики сами неоднократно угрожали терактами, в том числе, в Крыму? Как это сочетается? Что считать официальной позицией Киева: категорическое отрицание терроризма или его избирательную поддержку?

— Позицию украинских блогеров, так называемых «диванных войск», которые на Украине имеют официальную поддержку, я могу расценивать только как явку с повинной. Я это наблюдаю прямо сейчас, в комментариях на ФОРУМе. мск, где «трудится» не зная сна и отдыха несколько команд «троллей», одна из которых имеет выраженные украинские корни. Да и IP-адреса тоже. Но есть и другие сообщения — одно показалось мне интересным: «украинские диверсанты, взорвавшие начальника Управления Народной Милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, и задержанные госбезопасностью Луганска, сообщили на допросе, что украинские спецслужбы готовят террористические акты на территории России и в крупных российских городах».

— Вчера в украинских СМИ также звучали версии, что к теракту специально за уши притянут Украину. Насколько это адекватно? Создавалось впечатление, что в Киеве кто-то очень хотел, чтобы о них говорили хоть бы и в таком ключе…

— Ну а кто громче всех кричит «Держи вора!»? Мне вот кажется, что за уши притянуты как раз исламские террористы. Это такая дежурная версия любых спецслужб — все теракты организуют террористы ИГИЛ*, да будет проклято это имя на всех ресурсах Роскомнадзора. Раньше для этого была «Аль-Каида» **, а у нас — чеченские террористы. На мой взгляд, со стороны спецслужб это не версии, а халтура. Или сознательный увод в сторону. Римляне говорили — ищи, кому выгодно, а версия с ИГИЛ такая же правдоподобная, как версия афганских моджахедов, взорвавших Всемирный торговый центр, и послужившая поводом к вторжению в Афганистан. Все разом вторглись! Даже Япония и Никарагуа. Хотя ведь насквозь лживый повод! А у нас что делать террористам из ИГИЛ? Помочь Путину обосновывать нахождение российских войск в Сирии? И в то же время рядом находится режим, на официальном уровне заявляющий, что ведет «гибридную войну» с нашим режимом — чем не эпизод в стиле «гибридной войны», чтобы вызвать дестабилизацию политической системы? Ведь впервые за всю историю теракт в Питере, на родине Путина — даже Песков уже назвал это личным вызовом российскому президенту. А зачем это арабам в песках Сирии? Чтобы их посильней бомбили? Мне даже странно, что официально следствие не отрабатывает украинский след, не то чтобы очевидный, а просто открыто оставленный на всеобщее обозрение! Как говорится, распишись в получении…

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

От редакции: Уже положительно невозможно терпеть, что после каждого упоминания ряда организаций (а упоминаются они часто) по новым российским "законам для слабоумных" требуется давать кретиническую оговорку, что Аль-Каеда дескать запрещена решением Верховного суда. А поскольку список запрещений, принимаемых судами от Пензы до Камчатки, растет как снежный ком, скоро 90% любых политических текстов будет состоять из подобных оговорок.  



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Дапохдым написал 05.04.2017 12:21
...ну че - хорошая попытка, г-н главред, - жаль тока, что стандартная...
Укропцы, как бы к ним не относится, тут сработали грамотно: "кацапы на то и кацапы, что всегда плюют в добрую руку, и готовы ради оправдания своей гнусности измазать оную руку хоть грязью, хоть кровью".
(мона было б им поаплодировать, ежели б не пейсы, торчащие из ентой вышиванки, что где-то как-то от чистога серцца г-н главред и отмногозначил)
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Re: Re: Re: Маразм крепчает
орп написал 05.04.2017 12:20
Ну кто же может перепутать жалкого российского диверсанта с благородным украинским карателем!
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Re: Re: Маразм крепчает
Лимон написал 05.04.2017 11:47
Не путай карательные акции с диверсионными!
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Долой диктатуру богатых тварей!!!
Лис написал 05.04.2017 11:38
Украина и Рашка-это один православный Мордор,в котором богатые твари занимаются геноцидом обычных людей.
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Re: Маразм крепчает
орп написал 05.04.2017 11:36
Да-да, а имя Ленур Ислямов ни о чем не говорит?
Человек, который уже совершал теракты на территории Украины и открыто готовит по его же словам террористическую войну против России.
А Бузину кто убил?
Шеремета кто взорвал?
Богданенкова кто застрелил?
Щетинина кто застрелил?
В Одессе кто 50 человек живьем сжег?
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Re: Лимон...
че так не кисло??? написал 05.04.2017 11:36
.
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Ну скажите, какой помощи можно ждать от СБУ в расследовании теракта в Петербурге?
самую непосредственную написал 05.04.2017 11:33
Власть в Питере захвачена украми еще при матвиенко.
Сейчас 5й колонной укров в СПб руководит укр полтавченко.
Только пу, ме и другие властвующие лохи не допускают связи 5й колонны укров в России с СБУ.
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Маразм крепчает
Лимон написал 05.04.2017 11:29
Да уж, хохло-спецслужбы - это просто супер-пупер, Моссад и ЦРУ просто нервно курят в сторонке!! Посудите сами:
Беднова, Ищенко, Дремова, Мозгового и Толстых - взорвали!
Павлова - в лифте прокатили!
Жилина - в "Ветерке" угостили!
Болотова - кофейком напоили!
Теперь вот и до метро добрались...
Баранов, тебе самому собственный бред не смешно читать - судя по твоему опросу, кроме тебя еще семь неадекватов на хохлов думает.
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