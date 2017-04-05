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Московский листок

Володин призвал депутатов не торопиться с "закручиванием гаек"

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 3

Володин призвал депутатов не торопиться с "закручиванием гаек"

Чрезвычайные происшествия, в том числе теракты, не должны являться поводом для "закручивания гаек", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники, "закручивания гаек". Надо понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей, и для более эффективной работы различных служб", - цитирует Володина Интерфакс.

По его словам, любое ЧП требует внимательного анализа. "И уже после такого анализа, который, как правило, проводится с участием экспертов, правоохранительных органов, спецслужб, предлагается решение о предупреждении таких ситуаций", - пояснил Володин.

Напомним, накануне зампредседатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести в РФ мораторий на митинги. «У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также сегодня стало известно, что заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями и обязывающий пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации. Законопроект также запрещает информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик707 написал 05.04.2017 11:53
Карлики конкретно обкакались?
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сейчас любые движения еврейской власти
против России и Русского народа. написал 05.04.2017 11:50
как завозили обрезанных мусляков и евреев в Россию, так и будут продолжать завозить.
Сейчас о работодателях и трудовых мигрантах уже никто не говорит. Их не для того завозили и продолжают завозить пользуюясь тем, что в органах власти и управления нет представителей Русского народа.
России Русская админгистрация!!!
ДОЛОЙ ЕВРЕЙСКУЮ ВЛАСТЬ!!!
Россия! К оружию!!!
Ни одного еврея рядом!!!
Убей жида-генерала.
Чтобы не посылал он,
под пули Русских сыновей.
Найди еврея и убей его убей.
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О?
Чук написал 05.04.2017 11:48
И кто-то утверждает, что это действительно депутаты от народа и действительно законно избранные, а не мошенники-узурпаторы, враги демократии и народа?
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