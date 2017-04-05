Володин призвал депутатов не торопиться с "закручиванием гаек"

Чрезвычайные происшествия, в том числе теракты, не должны являться поводом для "закручивания гаек", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники, "закручивания гаек". Надо понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей, и для более эффективной работы различных служб", - цитирует Володина Интерфакс.

По его словам, любое ЧП требует внимательного анализа. "И уже после такого анализа, который, как правило, проводится с участием экспертов, правоохранительных органов, спецслужб, предлагается решение о предупреждении таких ситуаций", - пояснил Володин.

Напомним, накануне зампредседатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести в РФ мораторий на митинги. «У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также сегодня стало известно, что заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями и обязывающий пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации. Законопроект также запрещает информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.