К вопросу о российской символике: над Москвой опять крепко повеяло дерьмом

Над Москвой опять крепко повеяло дерьмом. Навязчивая повторяемость аромата ставит его в ряд с такими обязательными символами родных пейзажей, как Путин в телевизоре, или собачье говно на газонах.

Сайт госсимволки ничего не сообщил по этому поводу, хотя очевидно, что наряду с символикой визуальной и звуковой вполне уместна и символика ароматическая, так что работа в этом направлении, несомненно, ведется.

Клубящиеся над Москвой ароматы могут быть следствиями напряженных поисков, в которых пребывают государственные символисты, что недавно столь удачно отметились на своем сайте по части герба (см. http://forum-msk.org/material/society/13014205.html).

Несомненно, сознательные граждане с пониманием и воодушевлением отнесутся к добавлению к естественной традиции всякого патриота, и будут по утрам не только поднимать государственный флаг и заводить гимн, но и испускать государственный парфюм.

В силу физиологических ограничений, столь же естественных в деле самостоятельного пошива полотнища нужных размеров или песнопений с подобающей громкостью и многоголосием, государственный дух должен производиться в промышленных масштабах, транспортироваться по трубам и в баллонах, продаваться различными объемами – от цистерн до аэрозольных баллончиков, и испускаться в назначенное время во всех государственных учреждениях, а также – в меру сил, - самодеятельными гражданами.

А уж перед началом заседаний госдумы - так это в первую очередь в качестве примера.

Конечно, подлежит доработке вся телевизионная техника, пока еще на способная доносить до граждан всю полноту и пафос такой трехчленной – образ-звук-аромат, - госсимволики.

«Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий. …Замечательное, прекрасное будущее неизбежно!» (В.Путин)