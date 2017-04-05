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Московский листок

Каждый десятый работающий россиянин – нищий

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 0

Каждый десятый работающий россиянин &#8211; нищий

По данным Росстата, 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности. Ее основной критерий – прожиточный минимум трудоспособного населения, который в 2016 году составил 10 722 руб. в месяц. Исходя из этого почти 11% российских работников — нищие, еще 27,5% — бедные, у 37% заработок выше черты бедности, и лишь 12% можно отнести к среднему классу. Для сравнения - в 2013 г. к среднему классу относилось 15,5%. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на завсектором статистики труда, занятости и рынка рабочей сила НИИ статистики Росстата Любовь Уманец.

В абсолютном значении к нищим относятся 3,02 млн работников корпоративного сектора, к бедным – 7,8 млн, к стандарту потребления чуть выше бедности – еще 10,51 млн человек. Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего класса, – у 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн он выше.

По данным Росстата, средняя по России зарплата при учете в ней заработков наемных работников за пределами корпоративного сектора уменьшается на 12%: до 32 667 руб. против 36 746 руб. среднего заработка в корпоративном секторе (2016 г.).

Больше всего работников с заработком ниже, на уровне или чуть выше черты бедности – в сельском хозяйстве (93%), легкой промышленности (93%), образовании (87%), здравоохранении (85%), предоставлении коммунальных, социальных и прочих услуг, включая культуру и спорт (83%). Заработок на уровне нищеты получают 1 млн работников образования, или каждый пятый; 0,5 млн, или примерно каждый седьмой, в здравоохранении; примерно каждый пятый в сфере коммунальных и социальных услуг, включая услуги культуры и спорта.

Доля работников с высокими доходами относительно велика в добывающей промышленности (54%), финансах (48%), сфере недвижимости (36%), науке и научном обслуживании (47%), госуправлении (33%).

 



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