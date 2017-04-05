Очередное собянинское издевательство над московскими врачами

Столичные медики смогут подтвердить свой профессионализм, получив статус "Московский врач". Наличие этого статуса также гарантирует прибавку к зарплате в 30 процентов. Постановление о реализации пилотного проекта о присвоении такого статуса было принято 4 апреля на заседании президиума городского правительства.

"Московский врач должен иметь определенный высокий уровень компетенции и требования у этому уровню предъявляет проект "Московский врач", - пояснил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Хм! Я бы начал экзаменовать "московского врача" сразу на знание русского языка, а то самый главный "московский врач" не понимает разницы между "компетенцией" и "компетентностью". Ну а чего ж возьмешь с остальных "московских врачей" с дипломами, приобретенными в самых экзотических уголках нашей бывшей советской родины? А настоящих московских враей администрация Собянина не так давно просто повыкидывала с работы в количестве более 7 тысяч... Оптимизировали.

Мне кажется, должны бы возмутиться и в Минздраве РФ - с какой стати регион, даже такой важный, как Москва, вносит свои изменения в общую государственную систему квалификационных экзаменов и вообще определения уровня квалификации врачей?

Должны были бы возмутиться в профсоюзах, поскольку явно имеет место дискриминация медицинских работников по территориальному признаку. Не говоря уж о том, что зарплаты врачей в Москве сейчас неуклонно снижаются, и за счет каких ресурсов собираются вводить 30-процентную надбавку?

Далжны просто встать на дыбы все врачебные общества, существующие в России еще с глубоко дореволюционных времен - ведь если говорить об аттестации медиков, то во всем мире это прерогатива врачебных ассоциаций, то есть по-нашему - саморегулируемых организаций, основные цели и задачи которых регулируются Законом N 315-Ф3 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».

Думается, не должна остаться равнодушной к инициативе московского чиновничества и прокуратура...

Но что-то пока тихо, никакой особой реакции. С Собянина-то что взять - он пока, слава богу, никакой врачебной профессией не овладел. Но сам гордо носит имя "московского мэра", будучи уроженцем села Няксимволь в далекого Ханты-Мансийского округа, закончил технологический институт в Костроме и заочный юридический институт в Ульяновске, трудовую деятельность начал в поселке Когалым... В общем, знатный москвач. Заслуженный. Даже награжден почетным оружием почему-то на Украине.

(Отличие «Именное огнестрельное оружие» (укр. відзнака «Іменна вогнепальна зброя») — государственная награда Украины для награждения офицерского состава Вооружённых сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, иных воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также Государственной специальной службы транспорта, полицейских и государственных служащих, которые имеют офицерское звание, за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности её государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое исполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть. В каких войсках Украины служил московский мэр Собянин, пока не известно).

Естественно, обычным желанием любого нового москвача является что-нибудь здесь улучшить, так сказать, подогнать под себя. А уж у нового московского начальника возможности для этого просто необычайные.

Про плиточку даже не будем, про велосипеды, на которые намерился пересадить москвичей новый мэр, как каких вьетнамцев, тоже. Но как не заметить новаций знатного когалымского градоначальника, посаженного на столицу, в области сфер, казалось бы, давно устаканившихся и не требующих экстренного вмешательства? Все ж если мы возьмем список медицинских светил за всю историю Государства Российского, то увидим в основном Москву да Питер. Все знают Склифосовского и Боткинскую, Морозовскую и Филатовскую, как и питерские Раухфуса илм Обуховскую. А вот на пространстве бывшей Российской империи приходит на память разве что Еврейская больница в Одессе...

Ну как же не оставить свой след в таком видном месте?

Даже интересно, кто будет определять, что вот этот врач, родившийся, учившийся и женившийся в Москве, еще не достаточно "московский", а вон тот, который с отличием закончил медицинский факультет в Махачкале - в самый раз! Причем это будет касаться не только молодых врачей, а вообще всех. Кроме старых московских врачей, которые на этот позорный экзамен навряд ли пойдут даже за 30 процентов к окладу.

Вот мне любопытно, профессор Рошаль пойдет на этот позорный экзамен на "московского врача"?

Да ладно, сам министр Хрипун за 2 года до пенсии попрется на этот экзамен за 30 процентов нищенского жалованья? Его предшественник Голухов уехал по месту постоянного жительства в Швейцарию, ему там нужен будет статус "московского врача", интересно?

Конечно, медицинская общественность Москвы сейчас сильно опущена, и алкающих хоть такой мэрской подачки найдется, полагаю, немало. Но мне как пациенту нашивка "московский врач" ничего хорошего о ее обладателе не скажет. Я, пожалуй, проконсультируюсь перво-наперво у мамы, которая в столичном здравоохранении проработала полвека, но вот титула "московского врача" как-то не удостоится, полагаю...