У Медведева упал рейтинг

Число россиян, одобряющих работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, за последний месяц снизилось на 10%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 31 марта по 3 апреля 2017 года, работу главы правительства одобряют 42% респондентов, месяц назад этот показатель составлял 52%. В тоже время, 57% наших сограждан не довольны его деятельностью (47% месяцем ранее). Деятельность правительства поддерживают 43% россиян (49% месяц назад), иного мнения придерживаются 55% опрошенных (в феврале — 49%). Работой Государственной думы в марте были довольны 38% граждан (45% в январе), не довольны — 60% (54% месяцем ранее).

Работу президента России Владимира Путина одобряют 82% россиян (против 84% в феврале), недовольны работой Путина 17% россиян (15% месяц назад).

В ходе опроса россиянам также предложили назвать политиков и государственных деятелей, которым они наиболее доверяют. На первом месте традиционно оказался Владимир Путин (52%), на втором — глава Министерства обороны Сергей Шойгу (23%), на третьем — министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).