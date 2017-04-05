В Кремле не слышали о готовящихся антитеррористических митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что администрация президента поручила регионам в ближайшие выходные провести масштабные антитеррористические митинги.

" Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах. Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. "Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря российского президента.

Напомним, накануне газета "Коммерсант" и агентство РБК ссылаясь на свои источники сообщили, что АП поручила регионам провести по всей стране антитеррористические митинги. Акции должны состояться во всех крупных городах, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. В одном из регионов заявили, что "поставлена планка в 4000–4500 участников".

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