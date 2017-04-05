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Московский листок

В Кремле не слышали о готовящихся антитеррористических митингах

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 2

В Кремле не слышали о готовящихся антитеррористических митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что администрация президента поручила регионам в ближайшие выходные провести масштабные антитеррористические митинги.

" Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах. Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. "Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря российского президента.

Напомним, накануне газета "Коммерсант" и агентство РБК ссылаясь на свои источники сообщили, что АП поручила регионам провести по всей стране антитеррористические митинги. Акции должны состояться во всех крупных городах, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. В одном из регионов заявили, что "поставлена планка в 4000–4500 участников".

Материалы по теме: Кремль сгонит бюджетников на митинги против террора

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Казарян написал 05.04.2017 16:31
А.Каммерер написал 05.04.2017 15:47
...что требовать то будут: увольнение директора ФСБ, провалившего всю работу?
- - - - - - -
Я предупреждал.
.
Если да, то почему бы не подготовить плакаты, речевки за увольнение и видеотехнику, с немедленной трансляцией записей в Интернет, как и движение от места митинга к зданию ФСБ?
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Как можно не верить Пескову
А.Каммерер написал 05.04.2017 15:47
Ну раз один из честнейших людей страны сказал - то так оно и есть! Песков никогда не врет. Даже про часики на своей руке. А бюджетники - они сами, в едином порыве сбегутся в рабочее время на митинги. Только что требовать то будут: увольнение директора ФСБ, провалившего всю работу? Отставки правительства, не способного обеспечить даже безопасность граждан? Прекращение участие в войне в Сирии? Неужто отставки Самого? Или дать еще больше полномочий полиции и ФСБ, отключения Интернета, бессрочных полномочий Фараону РФ? А может лучше повышения цен на основные товары в разы? Чтобы все террористы передохли с голоду.
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