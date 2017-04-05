Мужчину, которого ошибочно называли исполнителем теракта в Петербурге, уволили с работы

Андрея (Ильяса) Никитина, которого СМИ ошибочно назвали исполнителем теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, уволили с работы. "Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», - цитирует Никитина агентство IslamNews.

Напомним, 3 апреля СМИ распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен мужчина в характерной для мусульман одежде и с бородой, которого окрестили предполагаемым террористом. Как только мужчина обнаружил эти фотографии, он сам явился в полицию и заявил о своей непричастности к трагедии.

"Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву", - рассказал Никитин, отметив при этом "хорошую работу спецслужб и полиции".

Известно, что Андрей (Ильяс) Никитин родом из Башкортостана. Окончил Рязанское военное училище, капитан в отставке, служил в Чечне. До настоящего времени работал дальнобойщиком.