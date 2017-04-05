Ющенко считает, что идет 24-я война Украины с Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире украинского телеканала Zik назвал происходящие на Украине события «24-й войной с Россией».

«Это 24-я война с Россией. В контексте этого нам надо приостановить дипломатические отношения, запретить общение между гражданами, торговлю, оказание услуг и перемещение капиталов», — приводит телеканал «Звезда» слова Ющенко.

Ющенко также рассказал о необходимых для спасения Украины мерах. По его мнению, до окончания войны в Донбассе нужно запретить какие-либо изменения в конституцию и запретить все выборы.

- Я бы не обижался на Ющенка, все же человек отравленный, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украинскому государству меньше ста лет, а только с Россией оно воевало 24 раза... Вот такое вот государство-агрессор. Хотя если считать годы правления в СССР украинцев Хрущева и Горбачева, то вполне можно считать войной с Россией, причем оба раза Украина выиграла. Что до предложений Ющенко, то я бы посчитал их вполне разумными, вот только почему этого не сделала Россия, как только поняла, что Украина с ней воюет? А Россия Украину еще и финансирует, и дает работу украинским гражданам, и что-то покупает. Такой уровень ненависти, что просто и говорить не о чем - как можно иметь открытую границу с таким режимом? Это ж самоубийство...