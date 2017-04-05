Ющенко считает, что идет 24-я война Украины с Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире украинского телеканала Zik назвал происходящие на Украине события «24-й войной с Россией».
«Это 24-я война с Россией. В контексте этого нам надо приостановить дипломатические отношения, запретить общение между гражданами, торговлю, оказание услуг и перемещение капиталов», — приводит телеканал «Звезда» слова Ющенко.
Ющенко также рассказал о необходимых для спасения Украины мерах. По его мнению, до окончания войны в Донбассе нужно запретить какие-либо изменения в конституцию и запретить все выборы.
- Я бы не обижался на Ющенка, все же человек отравленный, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Украинскому государству меньше ста лет, а только с Россией оно воевало 24 раза... Вот такое вот государство-агрессор. Хотя если считать годы правления в СССР украинцев Хрущева и Горбачева, то вполне можно считать войной с Россией, причем оба раза Украина выиграла. Что до предложений Ющенко, то я бы посчитал их вполне разумными, вот только почему этого не сделала Россия, как только поняла, что Украина с ней воюет? А Россия Украину еще и финансирует, и дает работу украинским гражданам, и что-то покупает. Такой уровень ненависти, что просто и говорить не о чем - как можно иметь открытую границу с таким режимом? Это ж самоубийство...
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ДокторжЫДоведоФ.ФДальССкийй... написал 05.04.2017 16:54
Укрь, хУева...
FRANCISKO. написал 05.04.2017 16:25
л написал 05.04.2017 16:19
Ющенко упырь агентос США, никогдма не было в истории Украины,
всегда хохлы под кем то были опущены.
Как государство Украина не состоялось, так что не на кого пенять,
вы сами хохлы во всем виноваты, потому что каждый считает себя гетманом,
дурачье бандеровское
А сколько на самом деле было войн ? написал 05.04.2017 16:18
То есть такая же история , как Россия единственный правоприемник СССР . А заодно всякий рюриковичей.