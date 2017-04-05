Регионы начали массово готовится к митингам против террора, о которых Кремль ничего не знает

Российские регионы начали подготовку к митингам против терроризма, о которых накануне сообщали некоторые СМИ.

Как сообщает газета "Фонтанка", о том, что в Санкт-Петербурге 8 апреля состоимся антитеррористический митинг заявил на брифинге спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

"Мы покажем солидарность с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал. Этим мы покажем всему миру, что нас не запугать", – заявил Макаров. По его словам, пока не ясно, где именно он будет проходить.

В Москве в четверг, 6 апреля пройдет акция солидарности с Петербургом, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники, близкие к организаторам мероприятия. Она будет называться «Питер, мы с тобой» и начнется в 17.00 на Манежной площади. Информация о мероприятии уже появилась на близких к власти ресурсах. Например, на сайте радиостанции «Говорит Москва» появился призыв ее главного редактора Сергея Доренко выйти на акцию на Манежной площади.

По данным издания, организаторы акции уже начали набор зрителей для массовки на концерт. Как сообщается на форуме московских массовок, организаторы обещают заплатить за участие 400 рублей. Объявление разместили в разделе «Москва. Политические массовки. Оплачивается». По указанному в объявлении телефону «Новой газете» подтвердили информацию. Собеседница газеты уточнила, что концерт пройдет 6 апреля на Поклонной горе. В объявлении указано, что участников от 14 до 75 лет собирают у метро «Филевский парк».

8 апреля, в субботу, в Красноярске пройдет митинг под названием "Вместе! Против террора!". Как передает Интерфакс, организаторами акции выступили общественные организации региона. Они рассчитывают вывести на митинг около 3 тысяч человек. На вопрос журналистов о том, что заявку на проведение митинга нужно подавать за две недели, в то время как в администрацию Красноярска заявка не поступала, руководитель регионального штаба общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Борис Харченко сказал, что "это решаемый вопрос". Он добавил, что пока формат митинга не определен.

В Челябинске 8 апреля пройдет мероприятие «Общественность против террора!». Как сообщает Znak.com, акция состоится в сквере у ДК Колющенко в 11 часов. Юридический статус мероприятия – собрание, а не митинг, пояснили изданию в городской мэрии.

В Омске 8 апреля пройдет митинг «Вместе против террора». Организатором акции выступил Омский областной студенческий отряд. Мероприятие начнется в 11:00 у библиотеки имени Пушкина.

В Мурманске митинг против террора состоится в ближайшую субботу, 8 апреля, сообщает издание "Би-порт" со ссылкой на городскую администрацию. «Детали мероприятия пока не ясны. Время начала, место, форма (будет ли это шествие или только митинг) – всё будет известно позже. Любая форма проведения будет согласована», – отметили в мэрии.

Напомним, накануне газета "Коммерсант" и агентство РБК ссылаясь на свои источники сообщили, что АП поручила регионам провести по всей стране в ближайшие выходные антитеррористические митинги. Акции должны состояться во всех крупных городах, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. В одном из регионов заявили, что "поставлена планка в 4000–4500 участников".

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о готовящихся митингах, заявив, что в Кремле об этом ничего не знают.

" Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах. Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. "Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо", - заявил Песков.