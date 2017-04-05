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Московский листок

Росстат: число бедных в России выросло до 20 миллионов человек

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 4

Росстат: число бедных в России выросло до 20 миллионов человек

Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч человек, составив 19,8 млн человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

В 2015 году показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составил 19,5 млн. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году - 15,5 млн, в 2012 году - 15,4 млн, в 2011 году - 17,9 млн, в 2010 году - 17,7 млн, в 2009 году - 18,4 млн, в 2008 году - 19,0 млн, в 2007 году- 18,8 млн, в 2006 году - 21,6 млн человек.

Уровень бедности в РФ в 2016 году составил 13,5% (в 2015 году - 13,3%). В IV квартале 2016 года уровень бедности составил 10,1% (в IV квартале 2015 года - 10,0%), в III квартале - 18,8%, во II квартале - 13,5%, в I квартале - 16%.

Прожиточный минимум в РФ в IV квартале 2016 года составил 9 тыс. 691 рубль на человека в месяц против 9 тыс. 889 рублей в III квартале, 9 тыс. 956 рублей во II квартале и 9 тыс. 776 рублей в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 тыс. 973 рубля в месяц (в IV квартале 2015 года - 36 тыс. 79 рублей).

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Вадим написал 05.04.2017 17:27
На одного "бойца" Росгвардии приходится 40 бедных. Это много или мало?
Двух рожков по за глаза.
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(без названия)
дык этта написал 05.04.2017 17:12
Этож данные росстата, а сколько на самом деле?
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(без названия)
вопрос экспертам написал 05.04.2017 17:10
На одного "бойца" Росгвардии приходится 40 бедных. Это много или мало? Хватит ли на всех бедных "бойцов"?
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(без названия)
Лис написал 05.04.2017 17:02
Просто "потрясающий" итог так называемых рыночных реформ в рамках буржуазной демократии.На фоне 20 миллионов голодных и злых россиян 500 тыс. "бойцов" Росгвардии смотрятся как то совсем бледно.
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