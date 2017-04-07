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Московский листок

Первые плоды диктатуры

Опубликовано 07.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

коррупция подмосковье бюджет воробьев
Первые плоды диктатуры

Областное правительство еще раз продемонстрировало, что ни в грош не ставит жителей Подмосковья и их мнение.

Моя очередная поездка в Главное управление архитектуры и градостроительства принесла новые разочарования.

Жители Чехова, протестующие против проекта Генерального плана, потребовали на публичных слушаниях внести в него изменение, исключив из сектора ИЖС, блокированное строительство, которое позволит строить в частном секторе таун-хаусы.

Чиновники чеховской районной администрации, приняв письменные обращения граждан, попеняли на Главархитектуру, дескать, это они вносят корректировки, а работа районных должностных лиц заключается всего лишь в проведении самих публичных слушаний.

Специалист Главархитектуры начинает объяснять мне, что Генплан это стратегический документ и у них, зона ИЖС и зона блокированной застройки совмещены и обозначены, как Ж-2.

Достаю Приказ Министерства Экономического развития РФ от 01.09.14 №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" и демонстрирую архитекторам классификатор.

Там черным по белому написано: сектор ИЖС обозначается “ж-2.1” и предусматривает размещение лишь индивидуальных жилых домов.

Блокированная жилая застройка, помечена “ж-2.3” и в соответствии с разъяснениями подразумевает - "общее количество совмещенных домов, не более 10 и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи".

Даже не упоминаю о дополнительной нагрузке на социальную, инженерную и дорожную инфраструктуры. Не говорю о лоббировании интересов застройщиков со стороны чиновников. Задаю лишь один вопрос:

Есть документ в соответствии с которым должны разрабатываться Генпланы, почему он не учтен?

Звучит парадоксальный ответ: Минэконом развитие лояльно относится к данному изменению!

Вдумайтесь! Генпланы, главные стратегические документы, в соответствии с которыми будут развиваться муниципалитеты, разрабатываются не на основе утвержденных ранее документов и нормативов, а на основании их трактовки. Захотел, сделал так, захотел, эдак!

Дальше разгорелся спор, в котором доказываю, что заказчиками Генпланов является не Главархитектура или правительство области, а жители муниципалитета.

Генеральный план - это стратегический и программный документ развития населенного пункта или их группы, направленный на формирование целостного, устойчивого, комфортного и сбалансированного развития условий жизни человека. Объектом генплана является территория, на которой проживают люди. Предмет генплана - условия жизни этих людей и развитие территории, на которой они проживают. Цель - обеспечить благоприятные условия жизни и устойчивое развитие территории. И получается, что целевой аудиторией генплана являются именно жители территории, применительно к которой он разработан.

А отнюдь не застройщики, вроде пресловутого «самолет девелопмент», столь лелеемый губернатором Воробьевым и который напрямую связан с его братом Максимом Воробьевым.

Получаю в ответ банальный набор фраз, что в целом я прав, однако Генплан будет проведен и утвержден в том виде, в котором разрабатывался.

Мнение всех жителей вышеперечисленных улиц цинично растоптано!

Им плюнули в лицо, при этом, систематически говоря слащавым голосом, со всех трибун и в СМИ, что у нас социально-ориентированный регион и государство, в котором главным богатством являются жители.

Вопрос, почему мое личное мнение и мнение других жителей, по данному, конкретному вопросу игнорируется, снова остается без ответа и повисает в воздухе…

Ответ, каждый может найти сам для себя.

Я произношу только одно слово – диктатура!



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