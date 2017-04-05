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Московский листок

У бывшей жены Путина нашли виллу во Франции за 6 миллионов евро

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 2

У бывшей жены Путина нашли виллу во Франции за 6 миллионов евро

Предполагаемый второй муж бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Путиной владеет виллой на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более €5 млн, сообщает портал Meduza со ссылкой на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты выяснили, что виллу в стиле ар-деко "Сюзанна" Очеретный приобрел в декабре 2013 года. Кадастровая оценка стоимости виллы, до ее покупки составляла порядка 5,4 млн евро. В рекламе говорилось, что дом сохранил многие уникальные детали интерьера: мраморные полы, молдинги, оригинальные люстры.

"Это местная достопримечательность: полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартелей, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа; в таких местах состоятельные люди встречают старость", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что купив виллу, новые хозяева решили практически полностью ее переделать. Работы, по свидетельствам местных жителей, начались в октябре 2016-го. Сейчас вилла стоит практически без стен, окруженная строительными лесами. "Судя по проекту реконструкции, в здании должны появиться панорамные окна, зона отдыха на крыше с небольшим бассейном, полностью будет обновлен интерьер ", - сообщает издание.

Журналисты сомневаются, что Артур Очеретный, будучи "не слишком удачным" бизнесменом, мог позволить себе виллу почти за 6 миллионов евро и ее реконструкцию. В августе 2010 года он окончательно ушел из бизнеса, возглавив некоммерческий фонд «Центр развития межличностных коммуникаций». Официально организация никак не связана с Людмилой Путиной, но с момента создания фонда ее называли (в том числе в государственных СМИ) негласной покровительницей центра.

Фонд зарабатывает, в том числе, тем, что проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Кроме того, фонд получает деньги от государства и госкомпаний. В 2012 году «дочка» РЖД перечислила организации 25 миллионов рублей. В 2015-м мэрия Москвы выделила фонду 250 миллионов рублей.

Журналисты отмечают, что всего в нескольких километрах от "Сюзанны" находится другая вилла, владельцем которой является Кирилл Шамалов – предполагаемый муж предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. Местные жители утверждают, что неоднократно видели в этих местах Людмилу Путину с дочерью.

«Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, - журналистам жительница соседнего с виллой Тихоновой дома.

«Я как-то видела маму с дочкой на рынке. Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь, помимо того, что они родственницы президента, они мало чем выделяются», - сообщила изданию другая соседка.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лис написал 05.04.2017 17:49
Этих "защитников" обездоленных библиотекарей уже давно пора гнать ссаными тряпками из страны.Халява закончилась.Народ в роли дойной коровы больше быть не желает.
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помнится этот шамалов вот так вот запросто
ОлегОлегович написал 05.04.2017 17:44
получил 2 миллиарда баксов из Фонда национального благосостояния.
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