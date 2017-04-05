Лидера дагестанских дальнобойщиков задержали после пресс-конференции в Москве

Правоохранительные органы Москвы задержали лидера дагестанских дальнобойщиков Рустама Малламагомедова на выходе из медиацентра «Новой газеты» в Хохловском переулке, сообщает газета.

По данным издания, активиста задержали двое оперативников в штатском сразу после пресс-конференции дальнобойщиков. "Представившись сотрудниками московского Уголовного розыска, не предъявив оснований, сообщили, что Рустам задержан и будет направлен в районный отдел полиции. Затем подъехала тонированная Lada Largus без номерных знаков, в которой оперативники увезли задержанного", - отмечает газета.

В свою очередь, глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин рассказал ОВД-Инфо, что члены ОПР попытались препятствовать задержанию. Неизвестные показали удостоверения, но никто не успел их разглядеть. В итоге Малламагомедова увезли на автомобиле без номеров. Другой участник пресс-конференции сообщил изданию, что неизвестные представились сотрудниками уголовного розыска.

Где в настоящее время находится Малламагомедов, неизвестно. 22 февраля его задерживали в связи с тем, что он сам или его машина якобы находились в розыске. Спустя 13 часов после задержания он был отпущен.