Почти половина россиян считают Октябрьскую революцию 1917 года благом для страны

Почти половина россиян (48%) уверены в неизбежности Октябрьской революции 1917 года и полагают, что она послужила мощным толчком в развитии страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные мартовского соцопроса "Левада-Центра". Вместе с тем, 32% респондентов полагают, что революции можно было бы избежать, еще 21% затруднились с ответом.

Об отрицательных последствиях Октябрьской революции в российской истории заявили 31% россиян, а 21% затруднились дать оценку.

Большинство россиян считают, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России (25%) и дала толчок их социальному и экономическому развитию (36%).

При этом 21% полагает, что она затормозила развитие народов России и стала для них катастрофой (6%).

50% россиян уверены, что к Октябрьской революции привело главным образом тяжелое положение трудящихся, еще 45% видят причину в слабости властей. 20% респондентов считают, что революция – это результат заговора врагов русского народа и экстремизма политических авантюристов (19%).

Также 45% россиян считают, что приход к власти в 1917 г. большевиков был незаконным, в обратном уверены 35%, а 19% затрудняются с ответом.