Очередная победа дипломатии: россияне смогут летать в Самоа без виз

Россия и Самоа подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.
«4 апреля в Веллингтоне подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Независимого Государства Самоа», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
Самоа — государство в юго-западной части Тихого океана, занимает западную часть архипелага Самоа — острова Савайи, Уполу, Аполима и др., общей площадью 2,8 тыс. кв. км. Население — 163 тыс. человек, в основном самоанцы. Большинство верующих — протестанты и католики. Официальные языки — самоанский и английский. Столица — Апиа. Глава государства — вождь самоанцев.
Напомним, ранее безвизовые соглашения были достигнуты с Гондурасом, Боливией, Гайаной, Уругваем, Колумбией, Сальвадором, Панамой, Албанией, ЮАР и Микронезией.
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ФсБ взрывает метро написал 05.04.2017 19:18
ЧТО ВЛАСТИ УЖЕ ПРОПАЛИЛИСЬ С ТЕРАКТОМ В ПИТЕРЕ?
Просто фактически дали на себя показания, оставили на месте преступления важные улики, позволяющие взять их за руку.
Помните, что сразу после теракта СМИ и МЧС говорили о двух взрывах? Почему?!
А потому, что должно было быть 2 взрыва!!
Поэтому такую информацию слили из спецслужб,
как только началась заваруха. Но что-то пошло не Tak!
Видимо, второй подрывник не стал подбрасывать бомбу в вагон (испугался или совесть проснулась), а оставил ее в нерабочем состоянии на станции «Площадь восстания».
В результате бомбу нашли и обезвредили.
Власти не могли ЗАРАНЕЕ знать о второй бомбе, которую они преждевременно посчитали взорвавшейся, если бы сами не были организаторами теракта.
ПРЕСТУПНИКИ ВЫДАЛИ СЕБЯ