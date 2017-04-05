Очередная победа дипломатии: россияне смогут летать в Самоа без виз

Россия и Самоа подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

«4 апреля в Веллингтоне подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Независимого Государства Самоа», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Самоа — государство в юго-западной части Тихого океана, занимает западную часть архипелага Самоа — острова Савайи, Уполу, Аполима и др., общей площадью 2,8 тыс. кв. км. Население — 163 тыс. человек, в основном самоанцы. Большинство верующих — протестанты и католики. Официальные языки — самоанский и английский. Столица — Апиа. Глава государства — вождь самоанцев.

Напомним, ранее безвизовые соглашения были достигнуты с Гондурасом, Боливией, Гайаной, Уругваем, Колумбией, Сальвадором, Панамой, Албанией, ЮАР и Микронезией.