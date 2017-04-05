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Московский листок

Депутаты отказались проверять дворцы, яхты и виноградники Медведева

Опубликовано 05.04.2017 в разделе комментариев 1

Депутаты отказались проверять дворцы, яхты и виноградники Медведева

Депутаты Госдумы отказалась организовывать проверку расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Проект поручения был инициирован депутатами от КПРФ Николаем Коломейцевым, Сергеем Решульским и Юрием Синельщиковым.

Депутаты предлагали поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности благотворительных фондов и физических лиц с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Навальным. Также депутаты предлагали рассмотреть "вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными".

Большинство депутатов нижней палаты парламента проголосовали против данной инициативы.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутата «Единой России» Василия Пискарева, существуют формальные основания для отклонения для данного документа. В частности, по его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам 2016 года не имеет.

"Этого уже достаточно для того, чтобы отклонить проект протокольного поручения. Но для отклонения проекта протокольного поручения не это является главным аргументом. Так получилось, что по роду своей работы предыдущей мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный. Могу уверенно сказать, что ни одного его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", - цитирует Пискарева РИА Новости.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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димон же сказал
ivan написал 05.04.2017 21:11
что Навальный "судимый персонаж", а собранный на него компромат "чушь" и "какие-то бумажки. Кто ж после этого в нашем государстве будет что-то проверять. Это ж не какая нибудь южная корея...
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